A listavezető Toronto Maple Leafs 7-3-ra legyőzte vendégét, a Vancouver Canucks csapatát az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) csütörtöki játéknapján.

A hazaiak legjobbja a 37 esztendős Jason Spezza volt, aki pályafutása nyolcadik mesterhármasát ütötte. Ezt megelőzően 2016. április 9-én, még Dallas-játékosként triplázott. Auston Matthews kétszer köszönt be, sorrendben hatodik találkozón volt eredményes, és nyolcadikon szerzett pontot.

Canucks @ Maple Leafs 2/4/21 | NHL Highlights Extended highlights of the Vancouver Canucks at the Toronto Maple Leafs



Noha a Washington Capitals 4-2-re kikapott a New York Rangers otthonában, a fővárosiak orosz sztárja, Alekszandr Ovecskin beütötte NHL-karrierje 709. gólját, amivel immár egyedül áll az örökranglista hetedik helyén. Előtte csak Wayne Gretzky (894), Gordie Howe (801), Jaromir Jagr (766), Brett Hull (741), Marcel Dionne (731) és Phil Esposito (717) áll.



A Columbus Blue Jackets úgy verte 4-3-ra a tavalyi döntős Dallas Starst, hogy két friss szerzeménye, Patrik Laine és Jack Roslovic is betalált.



A sereghajtó Ottawa Senators német tehetsége, a 19 éves Tim Stützle egy góllal és két gólpasszal zárta az esélyesebb Montreal Canadiens elleni 3-2-es sikert. A fővárosi együttes kilenc vereség után először győzött.



A Nashville Predators hosszabbítás után 6-5-re diadalmaskodott a Florida Panthers vendégeként, Filip Forsberg két góllal és három gólpasszal, azaz öt ponttal vette ki részét a győzelemből. A hazaiak 5-3-ra vezettek, egészen 57:54-ig, innen kaptak két gólt az alapjátékidőben, majd egyet a hirtelen halálban. Ezzel együtt a Florida maradt az egyetlen csapat, amely 60 perc alatt még nem szenvedett vereséget, azaz mindig szerzett legalább egy pontot.



A Colorado Avalanche-nél több játékos is fennakadt a koronavírusteszten, így a csapat jövő csütörtökig biztosan nem játszik mérkőzést.

Eredmények:



Columbus Blue Jackets-Dallas Stars 4-3

Florida Panthers-Nashville Predators 5-6, hosszabbítás után

Montreal Canadiens-Ottawa Senators 2-3

New York Rangers-Washington Capitals 4-2

Toronto Maple Leafs-Vancouver Canucks 7-3

Chicago Blackhawks-Carolina Hurricanes 6-4

St. Louis Blues-Arizona Coyotes 3-4

Winnipeg Jets-Calgary Flames 4-1

