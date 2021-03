A Chicago Blackhawks 7-2-re legyőzte a Detroit Red Wingst az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) vasárnapi játéknapján.

A két harmad után egygólos (2-1) előnyben lévő Blackhawks a záró felvonásban indult be, és "szórta meg" a többet veszélyeztető Red Wingst: a hazaiak 32-szer, a vendégek 46-szor próbálkoztak. A Blackhawks elsőéves kapusa, Kevin Lankinen karriercsúcsot jelentő 44 védéssel járult hozzá a győzelemhez.



Az ötödik chicagói gólt Patrick Kane szerezte, akinek ez volt NHL-karrierje 400. találata. A klub történetében Kane lett a negyedik játékos, aki elérte ezt a határt: Bobby Hull (604), Stan Mikita (541) és Steve Larmer (406) után. A liga történetében Kane századik hokisként jutott 400 gólig. Az Egyesült Államokban született játékosok közül kilencedikként, az aktív játékosokat figyelembe pedig véve tizedikként.









A Boston a szezonban negyedszer vendégeskedett New Yorkban a Rangersnél, és harmadszor bizonyult jobbnak nála, ezúttal 4-1-re. A Bruinsban Charlie Coyle két góllal, Tuukka Rask 20 védéssel zárt.



Sorozatban a negyedik vereségét szenvedte el a Columbus, amely ezúttal a Nashville vendégeként maradt alul 3-1-re. Az idényben hatodszor mérkőzött meg a Predators a Blue Jacketsszel, és ötödször kerekedett fölé.

A Washington 2-2 után Alekszandr Ovecskin 34. percben lőtt góljával győzte le a házigazda New Jerseyt. A Devils legutóbbi hat mérkőzésén ötödször szenvedett vereséget.



A Philadelphia kapusa, Carter Hart hibátlan védési mutatóval - karrierje második shutoutjával -, 28 hárítással vette ki a részét a Buffalo elleni 3-0-s sikerből. A Flyers főedzője, Alain Vigneault 700. győzelmét aratta a ligában. A Sabres egymást követő hatodik vereségét szenvedte el házigazdaként, ezeken csak egyszer jutott ponthoz.



Ilja Szorokin is shutouttal járult hozzá a New York Islanders győzelméhez, a 25 éves orosz kapus 20 alkalommal védett a Pittsburgh ellen. Szorokin elsőéves játékosként egymást követő második mérkőzésén zárt hibátlanul - 12 napja a Buffalo Sabres ellen ugyancsak 20 lövést hatástalanított -, erre a klub történetében korábban csak Chico Resch volt képes 1975-ben.



Eredmények:



Chicago Blackhawks-Detroit Red Wings 7-2

New York Rangers-Boston Bruins 1-4

Buffalo Sabres-Philadelphia Flyers 0-3

Nashville Predators-Columbus Blue Jackets 3-1

New Jersey Devils-Washington Capitals 2-3

New York Islanders-Pittsburgh Penguins 2-0

