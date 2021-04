A Boston Bruins 7-5-re verte a Pittsburgh Penguinst az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján.

A győztes hazai csapat a második harmadban öt gólt ütött, Brad Marchand pedig, aki a találkozón háromszor volt eredményes, ebben a szakaszban kétszer talált a vendégek kapujába. David Pastrnak két góllal, továbbá egy gólpasszal vette ki a részét a sikerből. A két csapat két nappal korábban is összecsapott, akkor a Pittsburgh nyert 4-1-re.

Penguins @ Bruins 4/3/2021 | NHL Highlights Extended highlights of the Pittsburgh Penguins at the Boston Bruins



A San Jose 3-2-re verte a Los Angeles Kings együttesét. A sorozatban negyedszer győztes vendégcsapatban Kevin Labanc és Evander Kane egyformán szerzett gólt és adott gólpasszt, míg a mérkőzést Dylan Gambrell döntötte el. A két alakulat egy nappal korábbi összecsapását 3-0-ra nyerte a Sharks.



A Minnesota csak két gólt szerzett, de így is győzni tudott a Vegas Golden Knights ellen. A mérkőzést eldöntő találatot Joel Eriksson Ek szerezte a harmadik harmadban, míg a kapuba Cam Talbot 27 védést mutatott be. A csütörtöki meccset is a Minnesota nyerte, akkor szétlövésben bizonyult jobbnak.



Eredmények:

Boston Bruins-Pittsburgh Penguins 7-5

Los Angeles Kings-San Jose Sharks 2-3

Vegas Golden Knights-Minnesota Wild 1-2

Colorado Avalanche-St. Louis Blues 2-1

Buffalo Sabres-New York Rangers 3-2 - szétlövés után

New York Islanders-Philadelphia Flyers 3-2 - szétlövés után

Carolina Hurricanes-Dallas Stars 2-3

Florida Panthers-Columbus Blue Jackets 5-2

Montreal Canadiens-Ottawa Senators 3-6

Nashville Predators-Chicago Blackhawks 3-0

Tampa Bay Lightning-Detroit Red Wings 2-1

