Rákbetegségben 57 éves korában elhunyt Dale Hawerchuk, az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legendás alakja.

A tragédiáról a család számolt be közösségi oldalán kedden.

Hawerchuk az 1981-es amatőr választás (draft) első helyén kelt el, majd összesen 16 idényt játszott a Winnipeg Jets, a Buffalo Sabres, a St. Louis Blues és a Philadelphia Flyers színeiben.

Első szezonjában az év legjobb újoncának választották, akkor a legfiatalabb volt, aki elérte a 100 pontos határt, míg visszavonulását követően bekerült a Hírességek Csarnokába.

Alapszakaszban 1188 mérkőzésen 1409 pontot (518 gól, 891 assziszt) gyűjtött. Szerepelt All Star-gálán is, míg a kanadai válogatottal vb-második és harmadik volt.

Edzőként is dolgozott, a legmagasabb kanadai junior ligában érdekelt Barrie Colts trénere volt 2010 és 2019 között.

