Négy évvel meghosszabbította szerződését Nick Seeler a Philadelphie Flyers együttesével. Az új megállapodás értelmében 10.8 millió dollárt fog keresni, amely évente 2.7 millió dolláros fizetésnek felel meg.

A 30 éves védő 2022 májusában igazolt a Flyershez, és az NHL 2023–2024-es idényében 12 pontot (1 gól, 11 gólpassz) szerzett eddig 63 mérkőzésen. Ennél is fontosabb statisztika, hogy védőként az ellenfél játékosainak 184 lövését blokkolta.

SEELED DEAL



Nick Seeler has signed a four-year extension with the @NHLFlyers! pic.twitter.com/SBU2owIhsx