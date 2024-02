Tizenhat szezon után bejelentette profi játékospályafutásának végét Matthew Slater. A New England Patriots 38 éves elkapója 2008 óta volt a csapat tagja, és NFL-rekordot tart azzal, hogy ő szerepelt a legtöbbször (10) a Pro Bowl speciális csapatában. A csapat szurkolótól a Patriots közösségi oldalán közzétett üzenetben köszönt el.

A közleményben Slater többek között kitér arra, hogy 2008-ban fiatalok álmokkal telve érkezett a Patriots csapatához, és 2024-ben úgy vonulhat vissza, hogy több álma teljesült, mint amennyire korábban számítani tudott.

Slater 239 mérkőzést játszott a Patriots színeiben, amellyel a második helyet foglalja el a csapat örökrangsorában Tom Brady (285) mögött. Tizenhárom szezonon keresztül volt a New England csapatkapitánya, és pályafutása során háromszor (2014, 2017, 2019) nyert Super Bowlt.

Matthew Slater announced his retirement today:



10X Pro Bowl

3X Super Bowl Champ

3X AP All-Pro 2nd Team

2X AP All-Pro 1st Team

191 Tackles

5 Fumble Recoveries

1 Forced Fumble

1 Touchdown



