Bejelentette visszavonulását Drew Brees, a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) történetének egyik legjobb irányítója.

A szaksajtó már hetek óta kész tényként vette, hogy a 42 éves játékos befejezi pályafutását, ennek hivatalos bejelentését végül vasárnap tette meg, napra pontosan 15 évvel azután, hogy megkötötte első szerződését a New Orleans Saints-cel.

Brees 2001-ben került az NFL-be, pályafutása első öt évében a San Diego Chargersben játszott, majd innen került New Orleansba, ahol a Katrina-hurrikán miatt éppen a város és a csapat is nehéz helyzetben volt. Brees vezetésével kilenc alkalommal volt rájátszásban a Saints, amely 2010-ben megnyerte a Super Bowlt.



Brees számos rekord tulajdonosaként fejezte be karrierjét: hétszer volt az NFL-ben a legtöbb yardot passzoló irányító, összesen 80 350 yardnyi átadása van, 571 TD-passszánál pedig csak a hétszeres bajnok Tom Bradynek (581) van több.

