Alig 40 nappal azután, hogy bejelentette visszavonulását az NFL legendája, Tom Brady, máris újabb hírrel jelentkezett, miszerint visszatér a 23. NFL-szezonra a Tampa Bay Buccaneers csapatában – jelentette be a hétszeres Super Bowl-győztes vasárnap délutáni Twitter-üzenetében.

„Az elmúlt két hónapban rájöttem, hogy a helyem még mindig a pályán van, és nem a lelátón. Eljön az az idő is. De nem most. Szeretem a csapattársaimat, és szeretem a támogató családomat. Ők teszik mindezt lehetővé. Visszatérek a 23. szezonomra a Tampában. Ez egy befejezetlen üzlet, LFG” – írta Brady Twitteren.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm