Két fővel bővült a Washington Commanders edzői stábja. A csapat szerződtette az Arizona Cardinals korábbi főedzőjét, Kliff Kingsburyt, aki a csapat támadókoordinátora lesz, valamint a Dallas Cowboys másodedzőjét, Joe Whitt Jr.-t, aki a jövőben a Commanders védőkoordinátoraként dolgozik.

Egybehangzó sajtóértesülések szerint a Los Angeles Chargers közben megállapodott Marcus Bradyvel, aki a jövőben a passzjátékért felel. A csapatra rá is fér az erősítés, hiszen a 2023-as szezon alapszakaszát konferenciája 15. helyén zárta, és összesítésben is az ötödik legrosszabb mérleggel zárt (17 mérkőzésen 5 győzelem, 12 vereség) a 32 csapat közül.

