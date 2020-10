A hétvégi, ötödik játékhéten újabb két mérkőzést halasztottak el néhány nappal a tengerentúli profi amerikaifutball-ligában (NFL) a koronavírus-járvány miatt, emiatt egyet a hatodik héten is későbbre csúsztattak.

A New England Patriots-Denver Broncos és a Tennessee Titans-Buffalo Bills mérkőzést vasárnap rendezték volna, de mivel a héten újabb megbetegedések történtek a két hazai együttesnél, ezért mindkét klub létesítményei továbbra is zárva vannak. A liga emiatt előbbi találkozót hétfőre, utóbbit keddre halasztotta.

The NFL announced today the following scheduling changes for Week 5: pic.twitter.com/fsgMV2vv44