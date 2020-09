Továbbra is megállíthatatlan Russel Wilson és az irányító által vezetett Seattle Seahawks a profi amerikaifutball-ligában (NFL).

A harmadik forduló vasárnapi játéknapján Pete Carroll együttese a Dallas Cowboyst győzte le hazai pályán 38-31-re úgy, hogy Wilson öt touchdown-passzt osztott ki. A 31 éves Super Bowl-győztes irányító így három forduló alatt 14 td-passznál jár, ezzel Patrick Mahomes 2018-as rekordját megdöntve új NFL-csúcsot állított fel. Wilson statisztikái elképesztőek egyelőre, hiszen a 14 hatpontos mellett az első három hétben 925 yardot passzolt, átadásainak 76,7 százaléka volt sikeres és csak egyszer adta el a labdát.



Bill Belichick, a New England Patriots vezetőedzője a Las Vegas Raiders elleni 36-20-as sikerrel az NFL történetében harmadikként szerezte meg pályafutása 275. sikerét az alapszakaszban.



Újabb hihetetlen összeomlást mutatott be az Atlanta Falcons, amely múlt héten a Dallas Cowboys, most pedig a Chicago Bears csapatától kapott ki nagy előnyről. A Bears az utolsó hat és fél percben 16 pontos hátrányból állt fel. A Falcons az NFL történetének első csapata lett, amely egymást követő két mérkőzésen legalább 15 pontos előnyben volt a negyedik negyedben és mégis vesztesen hagyta el a pályát.



Eredmények, 3. hét:

Atlanta Falcons-Chicago Bears 26-30

Buffalo Bills-Los Angeles Rams 35-32

Cleveland Browns-Washington Football Team 34-20

Minnesota Vikings-Tennessee Titans 30-31

New England Patriots-Las Vegas Raiders 36-20

New York Giants-San Francisco 49ers 9-36

Philadelphia Eagles-Cincinnati Bengals 23-23

Pittsburgh Steelers-Houston Texans 28-21

Indianapolis Colts-New York Jets 36-7

Los Angeles Chargers-Carolina Panthers 16-21

Arizona Cardinals-Detroit Lions 23-26

Denver Broncos-Tampa Bay Buccaneers 10-28

Seattle Seahawks-Dallas Cowboys 38-31

New Orleans Saints-Green Bay Packers 30-37

csütörtökön játszották:

Jacksonville Jaguars-Miami Dolphins 13-31

hétfőn játsszák:

Baltimore Ravens-Kansas City Chiefs

