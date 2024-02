Gabriel Davis 2020-ban, negyedik körös választottként került az észak-ameriaki profi amerikaifutball-ligában szereplő Buffalo Billshez. Újoncként 11 meccsen kezdett 599 yard és hét TD került a neve mellé. Másodévesként sem sikerült jobb alapszakaszt hoznia, ellenben a rájátszásban két meccsen 242 yardot és öt TD-t gyűjtött. A 2022-es szezon sikerült a legjobban számára 836 yard és 7 TD volt a mérlege, majd az előző szezonben 746 yardig és 7 touchdown-elkapásig jutott.

Stefon Diggs mögött mindig megbízható második számú elkapó volt, s nagyon úgy fest, nem tervez tovább Buffalóban vagy a csapat nem számol már vele a továbbiakban. Bárhogyan is alakul, kérői biztosan lesznek a 24 éves WR-nek.





