A címvédő Kansas City Chiefs és a Green Bay Packers is megőrizte százszázalékos mérlegét a profi amerikaifutball-ligában (NFL). Előbbi a New England Patriots, utóbbi az Atlanta Falcons együttesét győzte le hazai pályán a negyedik forduló hétfői játéknapján.

A Kansas City alapvetően is esélyesebb volt a New Englandnél, de a vendégek sikere még inkább meglepetés lett volna azt követően, hogy az első számú irányító, Cam Newton a múlt héten koronavírusos lett. A találkozót eredetileg vasárnap játszották volna, de mivel a fertőzés nem terjedt el a csapatban, ezért már egy nap csúszással meg tudták rendezni.



A Green Bay Packers irányítója, Aaron Rodgers parádésan játszott: 33 passzkísérletéből 27 sikeres volt, 327 yardot termelt, és volt négy touchdown-átadása.



A Sajtfejűek első négy mérkőzésükön eddig mindig legalább 30 pontot szereztek úgy, hogy egyszer sem adták el a labdát, ez az NFL történetének második leghosszabb ilyen sorozata, a rekordot a New England Patriots tartja 2007-ből 7 egymást követő ilyen mérkőzéssel.

NFL, 4. játékhét:

Kansas City Chiefs-New England Patriots 26-10

Green Bay Packers-Atlanta Falcons 30-16



vasárnap játszották:

Chicago Bears-Indianapolis Colts 11-19

Cincinnati Bengals-Jacksonville Jaguars 33-25

Dallas Cowboys-Cleveland Browns 38-49

Washington Football Team-Baltimore Ravens 17-31

Detroit Lions-New Orleans Saints 29-35

Miami Dolphins-Seattle Seahawks 23-31

Tamp Bay Buccaneers-Los Angeles Chargers 38-31

Carolina Panthers-Arizona Cardinals 31-21

Houston Texans-Minnesota Vikings 23-31

Los Angeles Rams-New York Giants 17-9

Las Vegas Raiders-Buffalo Bills 23-30

San Francisco 49ers-Philadelphia Eagles 20-25



csütörtökön játszották:

New York Jets-Denver Broncos 28-37

Borítókép: Jamie Squire/Getty Images