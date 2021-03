Menetel a New York Islanders és a Carolina Hurricanes az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL): a vasárnapi játéknapon a Szigetlakók sorozatban kilencedik, a Hurrikánok pedig a nyolcadik győzelmüket aratták.

A New York-i együttes a New Jersey Devils vendége volt, és úgy tűnt, megszakadt a jó széria, mert a ráadásban a hazaiak hátvédje, P.K. Subban a hálóba juttatta a korongot. Volt nagy ünneplés, a nézők egy része hazaindult - már nem zárt kapuk mögött rendezik az amerikai összecsapásokat, néhány ezer szurkoló lehet a helyszíneken -, azonban az Islanders szakmai stábja videobírót kért, és ez alapján bizonyságot nyert, hogy egy Devils-játékos, ha centiméterekkel is, de lesen volt. Így aztán folytatódott a meccs, amelyet végül szétlövéssel az Islanders nyert, és ezzel az összesített tabella élére ugrott.



A Carolina is idegenből hozott el két pontot, 2-1-re verte a Detroit Red Wings alakulatát, a hazaiak az egyetlen góljukat 9.4 másodperccel a vége előtt ütötték, elrontva így Alex Nedeljkovic hibátlan mutatóját.

A hullámvölgybe került Toronto Maple Leafs ugyan még mindig vezeti a kanadai csoportot, de most kikapott a divízióban sereghajtó Ottawa Senators otthonában. A fővárosiak az első három kapura lövésükből kétszer - hét másodperc különbséggel - bevették Michael Hutchinson kapuját, és az elsőszámú hálóőr, a dán Frederik Andersen - aki egy nappal korábban még a Winnipeg Jets ellen védett - nem pihenhetett, hanem be kellett állnia.

Ezután már jobban játszott a Toronto, azonban a második harmadban Drake Batherson 53 másodperc alatt két gólt ütött. Úgy tűnt, ezzel eldőlt az Ontariói Csata (Battle of Ontario), ám a hajrában lehozta kapusát a Leafs, és kétszer bevette Joey Daccord kapuját, ám ez is kevés volt a pontszerzéshez. Az ottawai kapus közvetlenül a kezdés előtt tudta meg, hogy szerephez jut az estén, mert a meccsre kijelölt Matt Murray a bemelegítés alatt megsérült. Daccord ezzel együtt remekelt, 33 védése volt, és megszerezte első NHL-es győzelmét.

A Colorado Avalanche remek védekezésének köszönhetően verte 4-1-re a Los Angeles Kingst, a denveriek megszakítás nélkül 16. mérkőzésükön engedélyeztek 30 lövésnél kevesebbet aktuális ellenfelüknek, így tovább javították a klubcsúcsot.

A Minnesota Wild jó hajrával győzött ugyancsak 4-1-re a vendég Arizona Coyotes ellen, így az utóbbi 14 fellépésből 11-szer, sorozatban negyedszer, míg otthon hetedik alkalommal diadalmaskodtak.

Eredmények:



Minnesota Wild-Arizona Coyotes 4-1

Columbus Blue Jackets-Dallas Stars 1-2, szétlövés után

Detroit Red Wings-Carolina Hurricanes 1-2

New Jersey Devils-New York Islanders 2-3, szétlövés után

Colorado Avalanche-Los Angeles Kings 4-1

Ottawa Senators-Toronto Maple Leafs 4-3

Borítókép: Mike Stobe/NHLI via Getty Images