Az nfl.com tájékoztatása szerint a Los Angeles Chargers két edzővel is megállapodott, Jesse Minter lesz a csapat védőkoordinátora, míg Greg Roman érkezik, mint támadókoordinátor.

Minter korábban Jim Harbaugh főedzővel együtt a Michigan Wolverines-nél dolgozott, és nagy szerepe volt, hogy az egyetemi csapat idén januárban megnyerte az NCAA döntőjét. A Michigan előtt Minter a Baltimore Ravensnél dolgozott, ahol segédedzőből a védők koordinátora lett. Roman szintén a Baltimore-ban töltötte az utóbbi éveket, és különösen Lamar Jacksonnal közös munkája hozott számára sikereket. A klubnál nagy reményekkel tekintenek a két szakember munkája elé.

James Harbaugh főedző stábja úgy néz ki tehát, hogy kezd összeállni az NFL következő szezonjára.

Chargers brain trust:

HC - Jim Harbaugh

GM - Joe Hortiz

OC - Greg Roman

DC - Jesse Minter

STC - Ryan Ficken

