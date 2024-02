Így kell kezdeni az NFL-ben!

Isiah Pacheco a 2022-es NFL-drafton került a Kansas City Chiefs keretébe, az esemény 251. választottjaként. Első NFL-mérkőzésén az Arizona Cardinals ellen rögtön TD-t szerzett, majd nem sokkal később a San Francisco 49ers ellen már a kezdőcsapatban találta magát. Hogy milyen az élet, a 49ers az 58. Super Bowlon is mérföldkövet jelentett az életében, ő lett ugyanis a liga történetének első running backje, aki pályafutása első két évében kétszer is megnyerte a nagydöntőt!

Isiah Pacheco becomes the first running back in NFL history to start and win two Super Bowl titles in his first two seasons.



