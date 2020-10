A Chicago Bears hazai pályán 20-19-re nyert a Tampa Bay Buccaneers ellen a profi amerikaifutball-liga (NFL) ötödik játékhetének csütörtöki nyitómérkőzésén.

Ezen a találkozón csapott össze egymással az 52. Super Bowl óta először Tom Brady és Nick Foles, előbbi akkor még a New England Patriots, utóbbi pedig a Philadelphia Eagles csapatát irányította. Azt a találkozót az Eagles nyerte és most is a Foles által vezetett gárda diadalmaskodott, amely Cairo Santos mezőnygóljával bő egy perccel a vége előtt fordított.



Brady - aki húsz év után hagyta el a Patriotsot és szerződött idén Tampába - pályafutása során először szenvedett vereséget a Chicagótól. Eddig öt győzelem volt a mérlege.

A mérkőzés összefoglalója:

NFL, 5. játékhét:

Chicago Bears-Tampa Bay Buccaneers 20-19

Kép: Jonathan Daniel/Getty Images