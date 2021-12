A címvédő Tampa Bay Buccanneers, az előző idényben döntős, tavaly bajnok Kansas City Chiefs, a Dallas Cowboys és a Los Angeles Rams is bejutott a profi amerikaifutball-liga (NFL) rájátszásába.

A bajnokság vasárnapi játéknapján a Tampa a Carolina Panthers vendégeként nyert 32-6-ra, a Kansas házigazdaként múlta felül 36-10-re a Pittsburgh Steelerst, a Dallas 56-14-re lépte le vendégét, a Washington Football Team gárdáját, míg a Rams 30-23-ra győzött a Minnesota Vikings otthonában.



A Cincinnati Bengalsban a vendég Baltimore Ravens ellen 41-21-re megnyert találkozón Joe Burrow 525 yardot passzolt, ami minden idők negyedik legjobb teljesítménye az 554 yardos rekord, valamint a második helyen 527 yarddal holtversenyben álló mutatók mögött.

Eredmények, alapszakasz, 16. forduló

Carolina Panthers-Tampa Bay Buccaneers 6-32

Atlanta Falcons-Detroit Lions 20-16

Cincinnati Bengals-Baltimore Ravens 41-21

Houston Texans-Los Angeles Chargers 41-29

New England Patriots-Buffalo Bills 21-33

New York Jets-Jacksonville Jaguars 26-21

Philadelphia Eagles-New York Giants 34-10

Seattle Seahawks-Chicago Bears 24-25

Las Vegas Raiders-Denver Broncos 17-13

Kansas City Chiefs-Pittsburgh Steelers 36-10

Dallas Cowboys-Washington Football Team 56-14

Minnesota Vikings-Los Angeles Rams 23-30



szombaton játszották:

Green Bay Packers-Cleveland Browns 24-22

Arizona Cardinals-Indianapolis Colts 16-22



csütörtökön játszották:

Tennessee Titans-San Francisco 49ers 20-17



hétfőn játsszák:

New Orleans Saints-Miami Dolphins, magyar idő szerint kedd 2.15

Borítókép: Twitter.com/Tampa Bay Buccaneers