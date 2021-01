Az eddigiektől eltérő lebonyolítással, összesen hat wild card mérkőzéssel szombaton elkezdődik a tengerentúli amerikaifutball-liga (NFL) rájátszása, amelyben 13 csapat pályázik a duplázásra készülő Kansas City Chiefs trónjára.

Andy Reid alapszakaszgyőztes együttesének, a Kansasnak - amely 14-2-es mérleggel zárt és a rájátszásba csak a jövő hétvégén kapcsolódik be - már az AFC-ben is nehéz dolga lesz, ha címet szeretne védeni, ugyanis az utolsó hetekben a Buffalo Bills és a Baltimore Ravens is kiváló formát mutatott.



Előbbi együttes az Amerikai Főcsoport második helyezettjeként a hetedik Indianapolis Coltsot fogadja az első körben. A tengerentúli szakértők közül sokak szerint jelenleg az 1995 óta első playoff-győzelmére készülő Bills az a csapat, amely a legjobb formában van.



A csapat irányítója, Josh Allen remek alapszakaszt zárt: 4544 passzolt yardjára 37 touchdown és mindössze 10 interception jutott, az elsővel az ötödik legjobb volt a ligában. A rengeteg yardban kulcsszerepe volt a tavaly nyáron megszerzett Stefon Diggsnek, akinek 1535 elkapott yardja a legtöbb az alapszakaszban.



A Colts remek futójátéka mellett abban bízhat, hogy legjobb elkapója, T.Y. Hilton az utolsó hetekre remekül megtalálta az összhangot a 39 éves irányítóval, Philipp Riversszel, ugyanakkor az alapszakaszban a nyolcadik legjobb védelemmel rendelkező Colts játékosainak legjobb tudásukra lesz szükségük ahhoz, hogy megállítsák a második legjobb támadósorral rendelkező Billst.



A másik két AFC-párharc közül a rájátszásba 18 év után bekerült Cleveland Browns a csoportrivális Pittsburgh Steelershöz látogat, és az előjelek nem a vendégek sikerét ígérik: a Cleveland a koronavírus-járvány miatt péntekig egyáltalán nem tudott közösen edzeni, ráadásul legjobbjai közül többeket, illetve az edzői stábból öt embert - közte a vezetőedző Kevin Stefanskit is - nélkülöznie kell majd Covid miatt a magyar idő szerint hétfő hajnali összecsapáson.



A Steelers első 11 alapszakasz-összecsapását megnyerte, de utolsó öt mérkőzéséből négyet elveszített, igaz, az utolsón - éppen a Browns ellen - cserejátékosaival szerepelt.



A harmadik AFC-s mérkőzésen igazi futópárbaj várható, hiszen a házigazda Titans mérkőzésenként 168,1, a vendég Ravens 191,9 yardot tett meg a földön az alapszakasz során.



Előbbi együttesnél ebben kulcsszerepe volt Derrick Henrynek, aki sorozatban másodszor lett a liga legtöbb yardot szerzett futója: 2020-ban 2027 yarddal zárt. Ezzel szemben a Baltimore-nál hárman értek el 700 futott yardnál többet, közte az irányító Lamar Jackson. A két együttes tavaly is találkozott a rájátszásban, az akkor hatodik kiemelt Titans meglepetésre 28-12-re nyert az alapszakaszgyőztes Ravens otthonában úgy, hogy Henry csapata 300 yardjából 205-öt szerzett: futással 195, elkapással 7 yardot haladt előre, és volt egy 3 yardos td-átadása is.



Az AFC-ben az MVP-várományos Aaron Rodgers irányította Green Bay Packers végzett a legjobb mérleggel, így pihen ezen a héten, míg a második helyezett New Orleans Saints toronymagas esélyesként várja a Chicago Bears elleni összecsapást.



Amennyiben igaznak bizonyulnak a múlt héten felröppent hírek, miszerint Drew Brees, a klub 41 éves irányítója a szezon után befejezi pályafutását, játékostársai vélhetően kettőzött erővel küzdenek majd csapattársuk a minél sikeresebb búcsújáért.



A Saints az utóbbi három évben rendre Super Bowl-esélyesnek számított, ám míg 2018-ban egy elképesztő védelmi hiba miatt esett ki, tavaly és tavalyelőtt hosszabbításos mérkőzésen maradt alul idő előtt.



A Seahawks és a Rams párharcában csoportriválisok csapnak össze, ám nagy kérdés, a vendég Los Angeles-ieknél ki fog irányítani: a csapatot két éve Super Bowlba vezető Jared Goff épp a Seattle ellen szenvedett két hete hüvelykujj-sérülést, és bár egyből megműtötték, még nem biztos, hogy pályára tud lépni a szombati összecsapáson.



A túloldalon a Seahawks-szurkolók a Russell Wilson-DK Metcalf-Tyler Lockett tengely mellett a hazai pálya előnyében is bízhatnak, hiszen a csapat legutóbbi tíz otthoni rájátszás-mérkőzését megnyerte. Legutóbb ugyanakkor épp a liga legjobb védelmével rendelkező Rams tudott PO-meccset nyerni Seattle-ben, még 2004-ben 27-20-ra, ugyancsak a wild card körben.



A hatodik párharcban a liga második legjobb védelmével, ugyanakkor az egyik legrosszabb támadósorával rendelkező, a rájátszásba negatív mérleggel bekerült Washington a Tampa Bayt fogadja. Utóbbi együttesben a New England Patriots együttesével hatszoros Super Bowl-győztes, 43 éves Tom Brady 42. rájátszás-találkozójára készül, amivel toronymagasan vezeti az örökranglistát.



A playoffba az előző évektől eltérően főcsoportonként nem hat, hanem hét csapat jutott, így ezúttal nem négy, hanem hat wild card-találkozót rendeznek. A két főcsoport győztese csak egy hét múlva csatlakozik a mezőnyhöz.



A világ legnézettebb egynapos sporteseményének számító, 55. Super Bowlt - közép európai idő szerint - február 8-án, hétfőn 0.30 órától rendezik Tampában.

A rájátszás programja (magyar idő szerint):



szombat:

Buffalo Bills-Indianapolis Colts 19.05 (AFC)

Seattle Seahawks-Los Angeles Rams 22.40 (NFC)



vasárnap:

Washington Football Team-Tampa Bay Buccaneers 2.15 (NFC)

Tennessee Titans-Baltimore Ravens 19.05 (AFC)

New Orleans Saints-Chicago Bears 22.40 (NFC)



hétfő:

Pittsburgh Steelers-Cleveland Browns 2.15 (AFC)

A Kansas City Chiefs (AFC) és a Green Bay Packers (NFC) csak jövő héten kapcsolódik be a rájátszás küzdelmeibe.

