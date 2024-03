Öt millió dolláros fizetésért egy évre szerződtette Zach Ertz-et a Washington Commanders.

Ertz 2013-ban, a Philadelphia Eagles színeiben mutatkozott be az NFL-ben, és 2018-ban Super Bowlt nyert a csapattal. 2021 és 2023 között az Arizona Cardinals csapatát erősítette, 2023-ben pedig a Detroit Lionshoz tartozott.

Commanders signing TE Zach Ertz to one-year deal worth up to $5M. (via @TomPelissero) pic.twitter.com/hCC1s0Xtdw