Kyle Shanahannek nem akar összejönni.

A San Francisco 49ers főedzője 2017 óta irányítja a csapatot, ahová az Atlanta Falconstól érkezett. Támadókoordinátora volt annak a csapatnak, amely az LI. Super Bowlon már 28–3-ra is vezetett a New England Patriots ellen, ám végül hosszabbításban 34–28-as vereséget szenvedett.

A múlt, mint kiderült a 49ers-nél is kísérti az egyébként kiváló szakembert, 2020-ban már 20–10-re is vezetett a csapata, amikor a Kansas City Chiefs 21 pontos rohammal 31–20-ra nyert, most pedig 10–0-s előnyről sikerült 25–22-re kikapnia.

Fotó: Getty Images / Ezra Shaw