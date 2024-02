Érdekes történetet osztott meg a Super Bowl megnyerése után Mecole Hardman. A Kansas City Chiefs elkapója a hosszabbítás vége előtti másodpercekben szerzett TD-t, amivel beállított a 25–22-es végeredményt, de először elfelejtett ünnepelni.

"Elkaptam a labdát, aztán mintha megállt volna az idő – ecsetelte riporterek kérdésére válaszolva Mecole Hardman. – Azt sem tudtam, hol vagyok, mi történt. Végül Patrick Mahomes jött felém, és mondta, hogy »Haver, megnyertük a Super Bowlt!«. Na, onnantól kezdtem ünnepelni!"

HERE'S THE KOREAN CALL OF MECOLE HARDMAN WALK-OFF TOUCHDOWN IN OVERTIME!!! https://t.co/VJn73jC1W4 pic.twitter.com/nMIeKcfycW