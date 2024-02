Pályafutása első Super Bowl-győzelmét ünnepelheti Kyle Shanahan, a San Francisco 49ers edzője, amennyiben csapata megnyeri a – magyar idő szerint hétfőn 00:30-kor kezdődő – Kansas City Chiefs elleni nagydöntőt. A 49 éves szakember ugyanakkor a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón elmondta, egyáltalán nem nyomasztja a mérkőzés, hiszen az élete nem vesz gyökeres változást attól, hogy nyer vagy veszít a csapata.

"Ugyanúgy fogok viselkedni akkor is, ha nyerünk, akkor is, ha kikapunk – mondta Kyle Shanahan. – Ha miénk lesz a trófea, előbb a csapattal, aztán a családommal fogok ünnepelni, az életem pedig ugyanúgy megy tovább ezután a magánéletben, és a munkában is. Egyedül annyit szeretnék, hogy ne kelljen semmit utólag megbánnom."

Shanahan hét évet tudhat maga mögött főedzőként az NFL-ben, ennek ellenére a liga legjobb szakemberei között tartják számon. Ha megnyerné a Super Bowlt a csapatával, ráadásul rekordot állítana fel. Édesapja, Mike Shanahan az 1990-es években a Denver Broncost vezette győzelemre a nagydöntőben, és ha Kyle is nyer, ők lennének az első apa-fia duó, akik vezetőedzőként a csúcsra juttattak egy csapatot az NFL, NBA, NHL, MLB történetében.

Fotó: Getty Images / Kevin Sabitus