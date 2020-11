A Minnesota Vikings 19-13-ra nyert a Chicago Bears otthonában a tengerentúli profi amerikafutball-liga (NFL) tizedik játékhetének hétfő esti zárómérkőzésén.

A Vikings a gyenge idénykezdés - 1/5-ös győzelmi mérleg - után sorozatban a harmadik találkozóján diadalmaskodott, míg a Bears a bíztató 5/1-es rajtját követően egymást követő negyedik összecsapásán maradt alul.



Kirk Cousins, a vendégek irányítója 296 yardot passzolt két touchdwonnal. Pályafutása során ez volt a tizedik hétfő esti kiemelt mérkőzése, és az első győzelme. Justin Jefferson nyolc passzt kapott 135 yardért. Negyedszer fordult elő, hogy legalább 100 yardot szerzett, ezzel beállította a legendás Randy Moss újonc klubrekordját.

NFL, alapszakasz, 10. játékhét:



Chicago Bears-Minnesota Vikings 13-19



vasárnap játszották:



Cleveland Browns-Houston Texans 10-7

Detroit Lions-Washington Football Team 30-27

Green Bay Packers-Jacksonville Jaguars 24-20

New York Giants-Philadelphia Eagles 27-17

Carolina Panthers-Tampa Bay Buccaneers 23-46

Las Vegas Raiders-Denver Broncos 37-12

Miami Dolphins-Los Angeles Chargers 29-21

Arizona Cardinals-Buffalo Bills 32-30

Los Angeles Rams-Seattle Seahawks 23-16

New Orleans Saints-San Francisco 49ers 27-13

Pittsburgh Steelers-Cincinnati Bengals 36-10

New England Patriots-Baltimore Ravens 23-17



csütörtökön játszották:



Tennessee Titans-Indianapolis Colts 17-34

