Az észak-amerikai amerikaifutball-liga nagydöntője, a Super Bowl a sportág legfontosabb mérkőzése és a sportvilág egyik legnagyobb eseménye. A labdarúgó Bajnokok Ligája döntője után a második legnézetebb sportesemény, melynek idén Las Vegas ad otthont, ahol a Kansas City Chiefs és a San Francisco 49ers csap össze egymással. Természetesen jegyet már réges rég nem lehet találni a mérkőzésre, de a piac még kínál lehetőségeket, ám igen borsos áron.

The average ticket prices for Super Bowl LVIII are nearly TWICE as much as last year! pic.twitter.com/tlv87fivuL — NBC Sports (@NBCSports) January 30, 2024

A CNN szemlézett egy jegykereskedő oldalt, arra lettek figyelmesek, hogy az elmúlt hetekben már tapasztalható volt némi csökkenés, de még mindig kisebb vagyon bejutni az Allegiant Stadiumba. A legolcsóbb jegyek ára a TickPick szerint 6944 dollár, vagyis nagyjából 2,5 millió forint, ám korábban még 8200 dollár allatt sem lehetett belépőt találni. Az átlagárakat figyelembe véve 9800 dollár körül volt az idei, ami az elmúlt évek legmagasabbika és a tavalyihoz képest is több mint a kétszerese (70%-os emelkedés).

Ebben persze szerepet játszhat az is, hogy a helyszín Las Vegas, ahol alapvetően az árak is magasak és a világ sportshowműsorainak jelentős része ott zajlik, például már a Forma-1 is ellátogatott oda. A legdrágább jegyek ára eredetleg 125 ezer dollár volt, de ezeket luxuspáholyokhoz kapcsolódan, nagyobb csomagban értékesítették, amelyek tartalmaztak étkezést és italfogyasztást is. A luxuspáholyokat pedig 2,5 millió dolláros áron értékesítik, amely 20 jegyet foglal magába mindenféle egyéb extrával.

This luxury suite at Allegiant Stadium is currently listed at $2.5 million for the Super Bowl.



• 20 tickets

• 2 parking passes

• Food & beverage included



That's $125,000 per person.



(h/t Suite Experience Group) pic.twitter.com/Hn1nbTB2Gy — Joe Pompliano (@JoePompliano) February 2, 2024

(Borítókép: Chris Unger/Getty Images)