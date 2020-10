Magabiztos győzelemmel tért vissza több mint két hét után a koronavírus-járvány sújtotta Tennessee Titans, mely a vendég Buffalo Billst verte 42-16-ra a tengerentúli amerikaifutball-liga (NFL) ötödik játékhetének kedd esti rangadóján.

A Tennessee-nél a harmadik játékhéten vívott Minnesota Vikings elleni meccset követően sorra fertőződtek meg a játékosok és stábtagok. A több mint húsz pozitív eset miatt az előző fordulóból elhalasztották a csapat Pittsburgh Steelers elleni meccsét, ráadásul a járványszabályok megsértése miatt a liga vizsgálatot is indított a gárda ellen. A Bills elleni összecsapást eredetileg vasárnap játszották volna, ám még a múlt hét közepén is voltak újabb pozitív esetek a csapatnál.



Az együttes helyzetét a sok kieső futballista mellett még az is nehezítette a keddi találkozó előtt, hogy a játékosok és edzők szombaton mehettek be először az edzőközpontba két hét után.



A sok probléma viszont az együttes teljesítményén egyáltalán nem látszott meg. A Titans a kezdéstől jobban játszott a hozzá hasonlóan veretlen Billsnél.

Bills vs. Titans Week 5 Highlights | NFL 2020 The Buffalo Bills take on the Tennessee Titans during Week 5 of the 2020 NFL season. Subscribe to NFL: http://j.mp/1L0bVBu Check out our other channels: Para...



A hazaiak sztárfutóját, Derrick Henryt ugyan a Buffalo védelme meg tudta fogni - csak 57 yardot ért el, igaz két touchdownt szerzett -, viszont az irányító Ryan Tannehill nagyszerű játékát nem tudta hatástalanítani. A 32 éves futballista 195 yardot passzolt és 42-t futott, volt három touchdown-átadása, illetve egy futott hatpontos gólja.



A Titans védelmének legjobbja Malcolm Buttler volt, aki Josh Allen két passzát is megszerezte.

A kedd esti meccs után négy veretlen csapat maradt a ligában: a Titans mellett az AFC-ben a Pittsburgh, míg az NFC-ben a Green Bay Packers és a Seattle Seahawks.



NFL, 5. játékhét:



Tennessee Titans-Buffalo Bills 42-16



hétfőn játszották:

New Orleans Saints-Los Angeles Chargers 30-27 - hosszabbítás után



vasárnap játszották:

Kansas City Chiefs-Las Vegas Raiders 32-40

San Francisco 49ers-Miami Dolphins 17-43

Dallas Cowboys-New York Giants 37-34

Seattle Seahawks-Minnesota Vikings 27-26

Pittsburgh Steelers-Philadelphia Eagles 38-29

Atlanta Falcons-Carolina Panthers 16-23

Baltimore Ravens-Cincinnati Bengals 27-3

Houston Texans-Jacksonville Jaguars 30-14

New York Jets-Arizona Cardinals 10-30

Washington Football Team-Los Angeles Rams 10-30

Cleveland Browns-Indianapolis Colts 32-23



csütörtökön játszották:

Chicago Bears-Tampa Bay Buccaneers 20-19

Borítókép: Frederick Breedon/Getty Images