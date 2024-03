Jonnu Smith személyében mondhatni jó erősítést jelentett be a Miami Dolphins, amely leigazolta az Atlanta Falconstól a 28 éves tight endet. A 2017-ben az észak-amerikai profi amerikaifutball-ligába kerülő játékos a Tennessee Titansnél kezdte profi karrierjét, ahol négy szezont húzott le, majd két évre a New England Patriotshoz igazolt, tavaly pedig az Atlanta Falconsnál játszott. Pályafutása során eddig 107 meccsen 219 elkapást 2423 elkapott yardot és 20 touchdownt jegyzett. Mind az elkapások számában és mind a yardok tekintetében az előző szezon volt a legkiemelkedőbb Smithnél, 50 elkapásból 582 yardot tett a közösbe.

Dolphins and TE Jonnu Smith have agreed to a 2-year, $10M deal. (via @rapsheet) pic.twitter.com/4qOtcS9bmD