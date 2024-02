Az 53 esztendős szakembernek ez a második főedzői kinevezése, korábban 2015 és 2020 között az Atlanta Falconst irányította, mellyel 2016-ban a Super Bowlba is bejutott (az a nagydöntő volt az, melyben a New England Patriots 28-3-ról fordítani tudott). Quinn 2021-től látta el a Dallas Cowboys védőkoordinátori feladatait, ahol nem is végzett rossz munkát, hiszen a Micah Parsons vezette egység a liga egyik legjobbja volt. A Washington Commanderst ebben a szezonban Ron Rivera irányította, akivel pocsék, 4-13-as mérleggel zárt a fővárosi csapat.

Commanders set to hire Cowboys DC Dan Quinn as new head coach. (via @rapsheet, @tompelissero) pic.twitter.com/K8h179lsaa — NFL (@NFL) February 1, 2024

(Borítókép: Thearon W. Henderson/Getty Images)