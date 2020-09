A hosszabbításban, egy 58 yardos mezőnygóllal győzött a címvédő Kansas City Chiefs a Los Angeles Chargers ellen a profi amerikaifutball-liga (NFL) második fordulójában.

A vasárnapi kaliforniai találkozón a Chiefsnek rúgója, Harrison Butker klasszis teljesítményére volt szüksége a sikerhez. A Kansas City végig futott az eredmény után, a győztes rúgásig egyszer sem vezetett. A rendes játékidő utolsó másodperceiben aztán Butker 30 yardos mezőnygóllal mentett hosszabbításra, majd a ráadásban, két perccel a vége előtt rúgta be a győztes találatot.



A 25 éves játékos kétszer is betalált 58 yardról, ami egészen ritka bravúrnak számít, a liga történetében korábban mindössze egyszer volt ilyenre példa.



A Chargersben ezen az összecsapáson mutatkozott be az újonc irányító, Justin Herbert, aki remekül játszott és 311 yardot passzolt. A másik oldalon a februári Super Bowl legértékesebb futballistája, Patrick Mahomes a meccs első felében szenvedett, rengeteg pontatlan átadása volt, végül azonban 302 yarddal és két touchdown-átadással zárt.



A New England Patriotscal hatszoros bajnok Tom Brady a második meccsén megszerezte első győzelmét a Tampa Bay Buccanneers színeiben. A veterán irányító vezérletével együttese 31-17-re győzte le a Carolina Pantherst. Brady 217 yardot passzolt és egy td-átadása volt, egyszer pedig eladta a labdát. A sikerhez a futó, Leonard Fournette (103 yard, 2 td) remeklése is kellett a Tampának.



A nap legőrültebb meccsét Dallasban játszották, ahol a hazai Cowboys az első félidőben már 20 pont hátrányban is volt, sőt, két perccel a vége előtt az Atlanta Hawks még kilenc ponttal vezetett. A hajrában aztán a házigazda előbb egy touchdownnal két pontra zárkózott, majd pedig megszerezte saját kirúgását és a végén Greg Zuerlein 46 yardos mezőnygóljával 40-39-re győzött.



A dallasi irányító, Dak Prescott 450 yardot és egy touchdownt passzolt, illetve háromszor futott be a Falcons célterületére.

Chiefs vs. Chargers Week 2 Highlights | NFL 2020 The Kansas City Chiefs take on the Los Angeles Chargers during Week 2 of the 2020 NFL season. Subscribe to NFL: http://j.mp/1L0bVBu Check out our other chann...

Eredmények, 2. forduló:



Los Angeles Chargers-Kansas City Chiefs 20-23 - hosszabbítás után

Tampa Bay Buccaneers-Carolina Panthers 31-17

Dallas Cowboys-Atlanta Falcons 40-39

Chicago Bears-New York Giants 17-13

Green Bay Packers-Detroit Lions 42-21

Indianapolis Colts-Minnesota Vikings 28-11

Miami Dolphins-Buffalo Bills 28-31

New York Jets-San Francisco 49ers 13-31

Philadelphia Eagles-Los Angeles Rams 19-37

Pittsburgh Steelers-Denver Broncos 26-21

Tennessee Titans-Jacksonville Jaguars 33-30

Arizona Cardinals-Washington Football Team 30-15

Houston Texans-Baltimore Ravens 16-33

Seattle Seahawks-New England Patriots 35-30

csütörtökön játszották:

Cleveland Browns-Cincinnati Bengals 35-30

Borítókép: Harry How/Getty Images