Új, ötéves szerződést kap Jalen Ramsey, a profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Los Angeles Rams védője.

Az ESPN beszámolója szerint a 25 éves cornerback - ebben a szerepkörben általában az ellenfél elkapóit fogják - a megállapodás értelmében 105 millió dollárt keres majd, a 21 milliós átlag pedig ezen a poszton rekord az NFL történetében.

Locking down our lockdown. We've agreed with @jalenramsey on a 5-year extension. pic.twitter.com/aGBN7r2VAq