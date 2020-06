Péntektől megkezdhetik az edzőközpontokban a munkát a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) csapatainak trénerei.

Roger Goodell NFL-főnök a kluboknak kiküldött csütörtöki levelében kiemelte: a mostani lépés nagyon fontos az edzőtáborok előkészítésében, amelyek megtartása elengedhetetlen a szeptemberi szezonkezdethez.



A közlemény hozzáteszi, a liga orvosi stábja már dolgozik a tesztelési rendszeren, ugyanis azelőtt, hogy minden érintett visszatérne a normál edzésekhez, negatív koronavírustesztet kell majd produkálni.



Mostanáig a személyzet legfeljebb ötven százaléka, maximum 75 ember lehetett a központokban az ott dolgozók közül, edzők és játékosok nem tartózkodhattak ott. Ezt a létszámot most 100 főre emelték.



A csapatok létesítményei március közepén zártak be, azóta a játékosbörzét és az edzőtáborok eddigi részét is online bonyolították le, míg a játékosok otthonaikban készülnek a szeptember 10-én rajtoló szezonra.



Borítókép: John Tlumacki/The Boston Globe via Getty Images