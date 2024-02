Megint jövünk egy divíziókra, és persze azon belül csapatokra lebontott listával, amely abban hivatott segíteni olvasóinknak, hogy egyes NFL-franchise-nak mely posztokon van a legnagyobb szüksége frissítésre, mélységre, minőségre, és hogy ennek megfelelően mely játékosok kapják az adott csapat szakemberitől a kiemelt figyelmet. Avagy éppen miért nem a draft a legfontosabb az adott klub életében jelen pillanatban. A csapatok neve mögött zárójelben az első körös draftpozíciójuk szerepel. Lássuk az NFC-főszereplőit!



NFC East

Dallas Cowboys (24.): Dak Prescott újraigazolása mindennél fontosabb a „kavbojok” háza táján, és valószínűleg ez határozza meg minden, holtszezonban esedékes keretmozgásukat is.

New York Giants (6.): Saquon Barkley szerződéshosszabbítása körül forog a világ a Nagy Almában – ha vele jól alakulnak a dolgok, akkor teljesen másra van szükség a Giantsnél, mint akkor, ha esetleg nem áll össze egy új kontraktus.

Philadelphia Eagles (22.): Megvannak a támadó- és a védőtérfél igényei is – ezeket igyekeznek majd kezelni, miközben az edzői stábban történt cserék és a holtszezon tervei is alapjaiban hozhatnak változást.

Washington Commanders (2.): Irányítóban mindenképpen gondolkodnak a fővárosban, miközben az új vezetőség draft-stratégiája komoly kérdőjel – talán a Combine egyenesít majd ezen is, ami után tisztábban látszik majd, ki lehet a fő célpontja az április 25-én második helyen választó Commandersnek.



NFC North:

Chicago Bears (1. & 9.): A sokak által első választottnak gondolt Caleb Willaims monitorozásán és teljesítményének kielemzésén túl a Bearsnek egyszercsak döntést kell hoznia, hogy Justin Fieldsszel mi lesz. Sok múlhat azon, hogy Williams milyen benyomást tesz rájuk, nem csak a pályán, hanem az azon kívül mutatott formájával, viselkedésével, hiszen elképesztő figyelmet kell majd kezelnie.

Detroit Lions(29): A remek playoff-szereplés után a cornerback-osztályt figyelik majd kiemelten, hiszen elsősorban a hátsó védősorukban szorulnak segítségre céljaik eléréséhez. A második és a harmadik körben meglévő cetlijeik közül is biztosan lesz, ami ilyen típusú játékosokra kerül felhasználásra.

Green Bay Packers (25): Jordan Love-val zajlanak a hosszabbításról szóló egyeztetések – most könnyen lehet, hogy ez köt le minden energiát a Sajtfejűek földjén, még akkor is, ha a szabályok értelmében május elejéig nem kerülhet szignó az új papírokra.

Minnesota Vikings (11.): A Kirk Cousins-helyzettel mindenképpen dűlőre kell jutnia a Vikingsnek – benne van a pakliban, hogy irányítóban gondolkoznak az idei Drafton, s így az illetékesek a QB-foglalkozásokon lesznek igazán éberek a Combine-on.

NFC South

Atlanta Falcons (8.): Olyan, másodvonalba tartozó – nem elit, ámde használható – quarterbackeket fognak szemlézni, mint Jayden Daniels (LSU), J.J. McCarthy (Michigan) és Bo Nix (Oregon). 8. helyen választanak, ahol utóbbi kettő az előrejelzések szerint elérhető lesz még, Daniels viszont drágává is válhat – sokak szerint akár 3. is lehet a draftsorrendben, ami már drága „felcserélés” lehet a Falconsnak.

Carolina Panthers (-): Az új vezetőedző és általános igazgató a csereirányító és a támadófalemberek terén szeretne újítani, no és persze Bryce Young rendelkezésére új „fegyvereket” is bocsátanának. Nem nagy vállalás kijelenteni, hogy hiányzik majd a Chicago által birtokolt I/1-es cetli a későbbiekben, amelyet – sok egyéb más mellett – a Bryce Young-csere során adtak a Bearsnek

New Orleans Saints (14.): Támadófalemberek – főként tackle-ök – és elkapók kellenek New Orleansban, tehát mind támadásban, mind védekezésben előrelépésre törekednek.

Tampa Bay Buccaneers (26.): Baker Mayfield hosszabbítása mindenképpen fontos, ám ettől függetlenül is könnyen előfordulhat, hogy irányítókat szemléz majd a menedzsment Indianapolisban.



NFC West

Arizona Cardinals (4. & 27.): Minden körülmények közepette az elkapók terén kell komolyat „fejlesztenie” a menedzsmentnek, miközben a támadó- és persze a védőfalra is ráfér a combosodás. Tavaly a 3. helyről lefele cseréltek, idén is előfordulhat valami hasonló, hacsak nem akarják mindenáron elvinni Marvin Harrison Jr.-t.

Los Angeles Rams (19.): A Combine-ra érkező stábok közül az egyik legérdekesebb a Rams-é: főként az orvosi szekció adatai alapján értékelik a draftosztályt, nagyjából 2021 óta jellemző ez a franchise-re. Náluk sokkal inkább az a nagy kérdés, hogy a 40 millió dollárnyi, fizetési sapka alatti elkölthető összegüket kire és mire kívánják felhasználni, semmint az, hogy kit választanak a 19. helyen.

San Francisco 49ers (31.): A Super Bowl-vesztes franchise támadófalemberek terén szeretné mélyíteni opcióit, hiszen Brock Purdy védelme immáron prioritás, és ebben bizony nem mindig hoztak kiemelkedőt a jelenlegi játékosaik.

Seattle Seahawks (16.): A Combine és a Draft mutathatja meg elsőként, hogy John Schneider GM milyen jövőt vizionál a csapatnak. Komoly kérdőjel, hogy a Seahawks mire törekszik majd a holtszezonban.

