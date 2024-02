Megint jövünk egy divíziókra, és persze azon belül csapatokra lebontott listával, amely abban hivatott segíteni olvasóinknak, hogy egyes NFL-franchise-nak mely posztokon van a legnagyobb szüksége frissítésre, mélységre, minőségre, és hogy ennek megfelelően mely játékosok kapják az adott csapat szakemberitől a kiemelt figyelmet. Avagy éppen miért nem a draft a legfontosabb az adott klub életében jelen pillanatban. A csapatok neve mögött zárójelben az első körös draftpozíciójuk szerepel. Lássuk az AFC-konferenciájának csapatait!



AFC East

Buffalo Bills (28.): A fizetési sapka alatti mozgástér minimális Buffalóban, valószínűleg a keret kialakítás is ezt erősen figyelembe véve alakul majd – nem tudni egyelőre, mit és hol igyekeznek megvariálni.

Miami Dolphins (21.): Továbbra is a Tua Tagovailoa a jövő Floridában, a vele való hosszabbítás már most is komolyan felmerül. Az itt hozott döntés határozhatja meg a delfinek közeljövőjének alakulását.

New England Patriots (3.): Olyan irányító-tehetségek produkcióját elemzik majd, mint Jayden Daniels avagy Drake Maye, lévén ezen a poszton van a legfőbb igényük javulásra.

New York Jets (10.): Garrett Wilson opcióit szeretnék növelni a labda elkapásában kiemelkedő játékosokkal – a Combine során majd a WR-jelzésű trikót viselőkre szegeződik a Jets-megfigyelők szemének többsége.



AFC North

Baltimore Ravens (30.): A csapat általános igazgatója, Eric DeCosta elsősorban a kulcsembereik újbóli aláírásáért harcol, miközben persze az amatőr játékosbörzén is igyekeznek megfelelően feltérképezni a tehetségeket, de a hangsúly kevésbé van az utóbbin a majd a 30. helyen draftoló Ravensnél – náluk évek óta a „válaszd az éppen elérhető legjobb játékost” elv működik.

Cincinnati Bengals (18.): A védőfalemberekre fogják fordítani figyelmük javát – mind tackle, mind pedig belső védőfalember terén volna szükségük javulásra, vélhetőleg az ezen posztokon játszók kötik majd le a csapat alkalmazottainak figyelmét Indianapolisban.

Cleveland Browns (-): Az elkapó szekció szorul szintlépésre – a prognózisok alapján a második körben elérhető wide recieverekre koncentrálnak majd. Lévén a második körig, azon belül is az 54. választásig nincs szerepük a drafton, csodákra nehéz számítani.

Pittsburgh Steelers (20.): Kenny Pickett helyzetének a tisztázására lesz jó ez a Combine – ha nem ezerszázalékos a bizalom a játékmester irányába, akkor könnyen lehet, hogy a QB-osztály kap majd figyelmet a Steelerstől is.

Az NFC-csapatokkal kapcsolatos, hasonló írásunkat itt találják!



AFC South

Houston Texans (23): A tavalyi remek szezon és CJ Stroud kiválasztása után az lehet az idei börzén a texasiak célja, hogy az Év Újonca-címet bezsebelő irányító köré a megfelelő embereket találják meg. Ugyanez kell legyen a fő csapásirány a szabadügynökök terén is.

Indianapolis Colts (15): Az elkapók edzője Reggie Wayne szeme lesz majd a döntő a Colts számára a Combine során, ugyanis a hírek szerint elsősorban ezen a területen van belső igény előrelépésre az Indy háza táján.

Jacksonville Jaguars (17.): A Calvin Ridley-helyzet köti le a legtöbb figyelmet a menedzsment részéről – igyekeznek úgy megtartani őt, megfelelve az amúgy problémás elkapó elvárásainak, hogy ne nagyon bukjanak értékes draftcetlit az Atlanta javára procedúra során.

Tennessee Titans (7.): A támadó tackle és a szélső elkapó feladatokra fókuszálnak majd a Titans részéről, ugyanis az idei drafton főként ezekre a posztokra szeretnének megoldást találni.



AFC West

Denver Broncos(12): Russell Wilson helye és pozíciója a klubon belül egyelőre ismeretlen – éppen ezért, valószínűleg irányító megszerzésében gondolkodnak a leginkább Colorádóban.

Kansas City Chiefs (32.): A címvédő nagyon specifikusan keres Patrick Mahomes és Travis Kelce mellé-köré másodvonalas elkapót és tight-endet. Náluk ezekre a posztokra irányul majd a legtöbb figyelem az Indianapolisban zajló egy hetes eseményen.

Las Vegas Raiders (13.): Irányítót szeretnének, méghozzá olyat, aki Aidan O’Connellnek valódi vetélytársa/versenytárs tud lenni – ha esetleg nagyon belenyúlnának valakibe, akár szintlépés is bekövetkezhet, igaz, erre a 13. helyről tényleg varázslat kellene.

Los Angeles Chargers (5.): Picit hasonló a helyzet náluk, mint a Billsnél – eléggé meg van kötve a vezetőség keze a fizetési sapka által, kell „matekozni” nagy erőkkel. És talán náluk is fontosabb eldönteni azt, hogy a veteránjaik közül melyik szerződéseket érdemes megtartani. Az ott hozott döntések kihatással lesznek a Combine-on viselt „szemüvegre” is, és szinte biztos, hogy a Jim Harbaugh – Joe Horitz duó kapja majd a legtöbb, jövőt firtató kérdést az eseményen megjelenő újságíróktól.

És persze van egy olyan, egyébként széles tábor is, akik a Combine-t kizárólag az amerikai tv-s szakember, Rich Eisen 40 yardos futása miatt várják - hiszen abból készülnek az ehhez hasonló, zseniálisan vicces, sosem megunható felvételek!



Rich Eisen’s 40-yard-dash overlayed with the runs of NFL Combine invitees never disappoints pic.twitter.com/dXgCYahVrU — Action Network (@ActionNetworkHQ) February 26, 2024

(Fotó: Stacy Revere/Getty Images)