Az Indianapolisban zajló NFL Scouting Combine során megmutatja magát a 32 franchise illetékeseinek az amatőr játékosbörze wide receiver és quaterback kínálatának minden tagja.

A legnagyobb meglepetést Xavier Worthy, a Texas egyetem elkapója okozta, aki előbb 4.25, majd 4.21 alatt teljesítette a 40 yardos futást, ami rekord az NFL Combine történetében! Az óra először 4.22-t mutatott, ezt módosították a hivatalos vizsgálat után 4:21-re.

OFFICIAL: 4.21



XAVIER WORTHY HOLDS THE NEW 40-YARD DASH RECORD pic.twitter.com/IrXf3WyemB