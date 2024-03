A védőfalemberek és a linebackerek csütörtöki napja után a másodsoros védők és a tight endek részvételével folytatódott a Combine pénteken. A feladatok ugyanazok voltak: 40-yardos sprint, helyből távolugrás, súlypontemelkedés, az 5-10-5-ös inga és minden egyéb, jól ismert feladat során bizonyíthatta fizikai rátermettségét az ezen posztokról NFL-be vágyó fiatalok sora. És nyilvánvalóan az összes játékos fizikai paramétere is centire-dekára pontosan lemérésre került.

Jöjjön egy gyors összefoglaló a DB és TE-napról, a fontosabbnak gondolt érdekességekkel:

A Clemson cornerbackje, Nate Wiggins nem állt oda sem a súlypontemelkedéshez, sem a helyből távolugráshoz, ugyanakkor az egész este leggyorsabb 40-yardja az ő nevéhez fűződött, 4.28 másodperc alatt teljesítve a távot. Viszont a második futásakor megsérül a csípője, ezért nem tudott részt venni a többi mérésben.

Nate Wiggins was STEPPING on this 4.29 seconds 40 yard dash. Best thing about it is he plays at that speed on tape as well. Phenomenal cover guy, with elite make up speed and route recognition. pic.twitter.com/tgTvUTOWJp — Robert Griffin III (@RGIII) March 1, 2024

A Toledo CB-je, Quinyon Mitchell sokak szerint első körös választott lehet. Nem is okozott csalódéást a benne bízóknak, az este második leggyorsabb 40 yardját repesztette, 4.33-mal. Egyik legfőbb riválisa, az Alabamán pallérozódott Terrion Arnold 4.50-es idővel, miközben utóbbi egyetemi csapattársa, a szintén Roll Tide-nevelt, a neve ellenére sérült Kool-Aid McKinstry nem lehetett ott a vetélytársai között.

A Texas Tech-safety Tyler Owens döbbenetes ugrásokkal vétette észre magát, hogy aztán sérülés miatt ne tudja befejezni a napot. A helyből távolugrásban elért 12 láb 2 hüvelyk (3.70 méter) minden idők második leghosszabb ilyen típusú Combine-ugrása lett, ahogy a 41 inches (104 cm) súlypontemelkedés miatt sem kell szégyenkeznie. A korábbi középiskolás atlétika-ásztól 4.3 alatti 40-yardot reméltek a szakemberek, ám sántikálva nem tudta vállalni a sprinteket.

Tyler Owens jumping all the way to Mars. pic.twitter.com/Kksz5uA0Qi — Rob Breaux Show (@robbreauxshow) March 2, 2024

A Kansas State tight endje, Ben Sinnott posztjának legkiemelkedőbb súlypontemelkedését prezentálta 40 inch-csel (101 cm), nem mellesleg 10 láb 6 hüvelykkel (3.20 méter) zárta a helyből távolugrás feladatát. Annak következtében, hogy Brock Bowers úgy döntött, kihagyja az indianapolisi eseményt, Sinnot lehet a TE-poszt nagy nyertese, merthogy jónak mondható 4.68-as 40-yardos sprinttel tette fel a napi teljesítményére a koronát.

Ben Sinnott is a TE prospect in the 2024 draft class. He scored an unofficial 9.49 #RAS out of a possible 10.00. This ranked 57 out of 1105 TE from 1987 to 2024.



Splits projectedhttps://t.co/cxnYFtYIau pic.twitter.com/csteYTHzQb — Kent Lee Platte (@MathBomb) March 2, 2024