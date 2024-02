Adam Schefter az X-en számolt be arról, hogy a Tampa Bay kivágta Shaquil Barrettet, aki öt évet húzott le a floridai csapatnál. Ezen időszak alatt 45 sacket jegyzett és 15 fumble-t harcolt ki, az elengeéds oka az lehet, hogy a veterán játékosnak a következő hónapban kellett volna kifizetni egy 15 millió dolláros bónuszt, amit ezek szerint nem akartak megtenni, noha a lépéssel egy centet sem spórolnak, ugyanis 2024-ben 9,2 millió dollár, 2025-ben pedig 17,4 millió dollár halott pénzt kell benyelniük.

Buccaneers are releasing two-time Pro Bowl outside linebacker Shaquil Barrett, per sources.



Barrett had a $15.04 million option bonus due next month. Instead of collecting it, he now will become a free agent. pic.twitter.com/4We6T0zzXw