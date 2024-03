Az észak-amerikai profi amerikaifutball-ligában szereplő Denver Broncos nemrégiben kivágta irányítóját, Russell Wilsont, s ezzel 85 millió dollár hallott pénzt volt kénytelen benyelni, ami negatív csúcs az NFL-ben. Pedig a Super Bowl-győztes QB csak két éve érkezett Seattle-ből, azonban nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan azt remélték, Sean Paytonnal sem találta meg a közös hangot és várható volt, hogy nincs maradása a Broncosnál.

A ligában pedig több olyan csapat is van, amely azért örülne egy Russell Wilson kaliberű irányítónak. Többek között a Pittsburgh Steelers, amely lehet, hogy nem Mason Rudolph-ban vagy Kenny Pickettben látja a jövőjét. A Pittsburgh Post-Gazette információi szerint a 35 éves játékos a napokban találkozik a csapat vezetőségével, hogy meghalgassa az ajánlatukat. Az biztos, hogy a következő szezonban még a Denver állja a fizetését, így jó bárhová is ír alá majd, azt jó esetben veteránmimimuért teszi. A Steelers mellett a hírek szerint útközben a New York Giantsnél is megállt egy beszélgetés erejéig Wilson, aki az előző idélnyben 26 TD-passzt és 8 interceptiont jegyzett, viszont alaposan limitálta a Broncos támadósorát.

Before traveling to Pittsburgh today, Russell Wilson stopped in New Jersey for what one source described as “an exploratory meeting” with the Giants, per league sources.



Wilson is in Pittsburgh today to meet with the Steelers, per sources. pic.twitter.com/gylDU9uNBk