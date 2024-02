Nem tudja, számít-e rá a Tampa Bay Buccaneers a 2024-es NFL-szezonban, azonban kizárta annak lehetőségét, hogy más csapatnál szerepeljen Lavonte David. A 34 éves linebacker 2012 óta erősíti a Bucs csapatát, amelynek tagjaként 2021-ben Super Bowlt nyert, és a Tampa Bay's Sports Radionak úgy nyilatkozott, nem tudá elképzelni, hogy más csapatban játsszon, akkor sem ha márciustól szabadügynök lesz.

"Tizenkét évet töltöttem a klubnál, itt váltam férfivá, Tampa városával együtt nőttem fel – mondta Lavonte David. – Szeretem a várost, és a várostól is rengeteg szeretetet kaptam. Szóval, ha arról van szó, hogy meddig szeretném folytatni és hol, a válaszom egyértelmű: a Bucs-nál, ameddig csak számítanak rám. Tudom, hogy már 34 éves vagyok, és sokak szerint öregszem, de élvezem a játékot, és nekem csak ez számít. Ha a klub is hajlik rá, folytatom, ha nem, a visszavonulás gondolatával is el kell játszanom."

Fotó: Getty Images / Perry Knotts