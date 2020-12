A Los Angeles Chargers hosszabbítás után 30-27-re nyert a Las Vegas Raiders otthonában a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) 15. játékhetének csütörtök esti nyitómérkőzésén.

Justin Herbert, a vendégek újonc irányítója már 28 touchdown-passznál jár a szezonban, ezzel beállította Baker Mayfield 2018-as rekordját, ami az első évesekre vonatkozik.

A Raiders az első negyedben elveszítette kezdő irányítóját, Derek Carrt, a vereségével pedig 7/7-re esett vissza győzelmi mérlege, és nehéz helyzetbe került a rájátszásba jutást illetően. A Chargers 5/9-cel áll.

