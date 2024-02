Az észak-amerikai amerikaifutball-ligában Super Bowl-győztes Kansas City Chiefs két olyan lépést is megtett, amire számítani lehetett. Egyrészt kivágták az elkapó, Marquez Valdes-Scantlinget, míg a cornerback L'Jarius Sneed franchise taget kapott. MVS elengedésével 12 millió dollárt spórolt a csapat, s noha a rájátszásban voltak fontos elkapásai, például a Baltimore Ravens elleni főcsoport döntőt az ő egyik elkapásával nyerték meg, de a szezon egészét nézve nem hozta a hozzá fűzött reményeket (315 yard és egyetlen touchdown).

Marquez Valdes-Scantling is being released by the @Chiefs.



This crazy catch iced the AFC Championship game, sending Kansas City to Super Bowl LVIII! pic.twitter.com/tynq1kNhMu