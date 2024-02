>>> Az előzetes növekedés lehetőségeiről itt írtunk részletesebben <<<

Brutálisan nőtt, közel 30 millió dollárral emelkedett az idei fizetési plafon, ugyanis a liga kiadta, hogy 255,4 millió dollár összegben szabályozta a csapatok anyagi lehetőségeit, ami az előző szezonban 224,8 millió volt. A salary capet, magyar nevén fizetési sapkát 1994-ben vezették be, akkor 34,6 millió dollár volt a határ. A növekedés pedig évről évre töretlen volt és lesz is, ez pedig a sztársportolók csúcszerződésén is meglátszik, s ha mindenki boldog, az csak a ligának tesz jót. Az emelkedés a Commandersnek, a Titansnek, a Bears, a Patriotsnak és a Bengalsnak kedvezhet leginkább, ugyanis nekik van jelenleg a legtöbb szabad helyük az értékhatár alatt. Illetve Dak Prescott is jól járhat ezzel, aki a liga legjobban fizetett irányítója lehet, ha meg tud állapodni a Dallas Cowboysszal.

The NFL Salary Cap has more than doubled in just over a decade:



2011: $120.4M

2012: $120.6M

2013: $121.1M

2014: $133M

2015: $143.28M

2016: $155.27M

2017: $167M

2018: $177.2M

2019: $188.2M

2020: $198.2M

2021: $182.5M

2022: $208.2M

2023: $224.8M

2024: $255.4M pic.twitter.com/i0ltFcc4VO — Front Office Sports (@FOS) February 23, 2024

(Borítókép: Roger Goodell, az NFL kommiszárja / Ryan Kang / Getty Images)