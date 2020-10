A három pályára lépett veretlen csapatból a Pittsburgh Steelers és a Tennessee Titans tudta megőrizni hibátlan mérlegét a tengerentúli profi amerikaifutball-liga (NFL) hatodik játékhetén, a Green Bay Packers viszont meglepetésre simán kikapott a Tampa Bay Buccaneers vendégeként.

A pittsburghiekre papíron kifejezetten nehéz mérkőzés várt vasárnap, mivel a csoportrivális, 4 győzelemmel és 1 vereséggel álló Cleveland Brownst fogadták. Az összecsapás aztán egyoldalú küzdelmet hozott elsősorban a Steelers védelmének kiemelkedő játéka miatt.



A Browns a liga legjobban futó csapata volt eddig ebben az idényben, ezúttal viszont összesen csak 75 yardig jutott, a kezdőirányító, Baker Mayfield ráadásul kétszer eladta a labdát. A Browns támadóinak szenvedését jól érzékelteti, hogy a harmadik kísérleteiknél 12 próbálkozásból csupán egyszer tudták a folytatáshoz szükséges távolságot elérni.



A Steelers, mely 1978 óta először kezdte 5/0-val a szezont, már a második negyed végére eldöntötte a meccset, a szünetben 24-7-re vezetett, végül pedig 31 ponttal győzte le riválisát.



A Tennessee szezonbeli ötödik sikere óriási küzdelem végén, bravúros fordítással jött össze, azok után, hogy a csapat eladta a meccs elején szerzett komoly előnyét.



A nashville-i találkozó a Titans és a vendég Houston Texans támadóiról szólt, ugyanis mindkét gárda könnyedén vitte a labdát a rivális célterülete felé szinte az egész mérkőzésen. Az első negyed után 14-0-ra vezető Tennessee a harmadik 15 perc zárásánál már kétpontos hátrányban volt, sőt, a Texans kevesebb mint két perccel a vége előtt elért touchdownja után hétpontos vesztésre állt.



Ezt követően azonban két nagyszerű hazai támadósorozat következett, az első végén, négy másodperccel a rendes játékidő letelte előtt Ryan Tannehill AJ Brownnak adott td-passzt, majd a hosszabbításban Derrick Henry futásával 42-36-ra megnyerte a meccset a Titans.



Henry parádésan játszott, 212 futott és 52 elkapott yarddal zárt, két touchdownjából az első 94 yardos sprint végén született.



Floridában az eddig lehengerlően teljesítő Green Bay sikerére lehetett számítani a holtszezonban többek között Tom Bradyvel megerősített Tampa Bay ellen, mely eddig hullámzóan futballozott. Ezúttal azonban a szebbik arcát mutatta a Buccanneers, a Packers pedig az első negyed után összezuhant és 10-0-ás vezetése után képtelen volt pontot elérni.



Aaron Rogersnek, a vendégek irányítójának 35 passzkísérletéből csupán 16 volt sikeres és kétszer is eladta a labdát. A másik oldalon Brady lényegesen hatékonyabb volt, két touchdown-passza mellett nem volt ellenfél által megszerzett átadása.



Ezek után három veretlen csapat maradt a ligában, a Steelers és a Titans mellett az ezúttal szabadnapos Seattle Seahawks.



Eredmények, 6. hét:



Carolina Panthers-Chicago Bears 16-23

Indianapolis Colts-Cincinnati Bengals 31-27

Jacksonville Jaguars-Detroit Lions 16-34

Minnesota Vikings-Atlanta Falcons 23-40

New England Patriots-Denver Broncos 12-18

New York Giants-Washington Football Team 20-19

Philadelphia Eagles-Baltimore Ravens 28-30

Pittsburgh Steelers-Cleveland Browns 38-7

Tennessee Titans-Houston Texans 42-36

Miami Dolphins-New York Jets 24-0

Tampa Bay Buccaneers-Green Bay Packers 38-10

San Francisco 49ers-Los Angeles Rams 24-16 - hosszabbítás után



hétfőn játsszák:



Buffalo Bills-Kansas City Chiefs

Dallas Cowboys-Arizona Cardinals

Borítókép: Joe Sargent/Getty Images