Az észak-amerikai amerikaifutball-ligában szereplő Baltimore Ravens a múlt héten 17-10 arányban vereséget szenvedett a Kansas City Chiefstől az NFL rájátszásában, így számukra véget ért a 2023/24-es szezon. A játékosok már megérdemelt pihenőjüket töltik, így tett Mark Andrews is, a csapat tight endje.

A 28 esztendős sportoló Baltimore-ból Phoenixbe utazott csütörtökön és ő is azon a járaton volt, melyen egy hölgy rosszul lett és repülés közben kellett egészségügyi ellátást nyújtani neki. Egy orvos és egy ápoló a nőhöz sietett, alacsony pulzust és vérnyomást éreztek nála, valamint azt látták, hogy alig tud levegőt venni.

A woman on my @southwest flight from Baltimore to Phoenix this morning had a mid-flight medical emergency. The doctor and nurse attending to her couldn’t find a strong pulse, her blood pressure was extremely low, and required oxygen to breathe. It was genuinely scary. (1/3)