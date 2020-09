Egy ismeretlen nő megpróbálta elrabolni a profi amerikaifutball-liga (NFL) legendás alakjának, Joe Montanának az unokáját.

A Los Angeles-i rendőrség közleménye szerint a négyszeres Super Bowl-győztes házába egy idegen tört be és el akarta rabolni a járókájában alvó kilenc hónapos gyermeket, de a 64 éves Montanának és feleségének, Jennifernek sikerült megakadályoznia ezt. Az elkövető elmenekült, de a rendőrségnek sikerült megtalálnia és letartóztatnia.



"Köszönöm mindenkinek, aki segített. Félelmetes szituáció volt, de szerencsére senki sem sérült meg" - írta a Twitteren Montana.

Thank you to everyone who has reached out. Scary situation, but thankful that everybody is doing well. We appreciate respect for our privacy at this time.