Kiélezett csata helyett simán, 34-20-ra nyert a címvédő Kansas City Chiefs a Baltimore Ravens vendégeként a profi amerikaifutball-liga (NFL) harmadik fordulójának csúcsrangadóján.

A hétfő esti meccsen a tavalyi alapszakaszgyőztes fogadta a bajnokot, és nem csupán ezért, hanem az első két fordulóban mutatott játék alapján is óriási küzdelemre lehetett számítani.



A Ravens nagyon könnyedén nyert az első két fordulóban, ezúttal viszont a Patrick Mahomes vezette Chiefsszel sem támadásban, sem védekezésben nem tudott mit kezdeni.



A Kansas City már az első félidőben egyértelművé tette az erőviszonyokat, két negyed után 27-10-re vezetett, a harmadik és a negyedik szakaszban pedig biztos távolságra tartotta magától a házigazdát.

