Ahogy arról korábban beszámoltunk az 55. Super Bowl 4. negyedében egy rózsaszín fürdőruhás férfi futott be a pályára. az első hírek arról szóltak, hogy a célja egy pornóoldal népszerűsítése volt, most azonban további részletek is kiderültek az akciójáról.



Yuri Andrade a negyedik negyedben szaladt be a pályára, előtte azonban még tett egy jelentősebb összeget arra, hogy valaki nem odavaló megjelenik majd a pályán, ebben a játkrészben. A 31 éves férfi ezzel 375 000 dollárt, azaz 110 480 940 forintot keresett néhány másodperc leforgása alatt.

Andrade a WPEC-TV-nek azt mondta, élete legnagyobb adrenalin-bombája volt az a 15 másodperc.

Bár a fiatal férfit letartóztatták az esetet követően, 500 dolláros óvadék ellenében szabadon távozhatott. Ez az összeg azonban lazán kijön a nyereményéből, amiből egyébként szíve szerint egy zsiráfot vásárolna.

A befutás ötlete állítólag a híres Youtubertől Zdorovetskiytől származott, aki elismerte, már ötödik alkalommal sikerült elérnie, hogy pályára küldjön valakit az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb sporteseményén. Andrade elismerte, hogy a fürdőruháján szereplő pornográf oldal fizette a jegyét, kiemelte azonban, hogy tőlük külön juttatást nem kapott tettéért.

Forrás: Marca.com



Borítókép: Patrick Smith/Getty Images