Ez mondjuk érthető is, hiszen például tavaly 113 millió amerikai tv-nézője volt az eseménynek, így tulajdonképpen mindenféle bravúroskodás nélkül lehet széles tömegekhez eljuttatni a promótálni kívánt terméket, szolgáltatást. Éppen ezért, a jogtulajdonos tévétársaság – a vasárnapi finálé során a CBS Network – csillagászati összegekért értékesíti a rendelkezésre álló, amúgy nem kevés reklámidőt.

A Super Bowl LVIII ideje alatt – a The New York Times szerint – 30 másodpercnyi reklámidőért 7 millió amerikai dollárt kell fizetnie a hirdetni vágyóknak. Érdekesség lehet, hogy ez a magyar fizetőezközre átszámított 2 és fél milliárd forintos összeg volt a "tarifa" már egy évvel ezelőtt is, amely éppen tavaly emelkedett fél millió dollárral, ugyanis a 2022 februárjában rendezett döntőn még „csak” 6,5 millió amerikai valutába került fél percnyi reklámhely.

Lévén idehaza - de külföldön is, - sokan kizárólag a speciális, a Super Bowlra készített reklámok miatt nézik az eseményt, jöjjön ízelítőként néhány idei, már elérhető marketing-kisfilm, természetesen a teljesség igénye nélkül:

Aki eesetleg még több, a SB-ra gyártott reklámfilmet szeretne látni, annak a CBS hivatalos honlapjának ezen linkjét ajánljuk!

(Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)