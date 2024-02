Alapszakasz MVP: Lamar Jackson | QB | Baltimore Ravens

Pályafutása második alapszakasz MVP-címét kapta a Ravens irányítója, ezzel elit közegbe kerülve, lévén Jim Brown, Kurt Warner, Brett Faerve és Patrick Mahomes után ő az ötödik játékos, aki karrierje első 6 évében legalább kétszer elnyerhette ez a díjat.

Jackson vezetésével a Ravens 13-4-es mérleggel zárta az alapszakaszt, nem mellesleg Top 10-ben végzett Total QB-rating (64.7), passzonkénti yardátlag (8.0), és TD-interception arányban (minden 3.4 TD-passzára jutott egy INT), miközben a teljes ligát vezette yard/futás mutatóban (5.5 yard futási kísdélretenként).

Év Támadójátékosa: Christian McCaffrey | RB | San Francisco 49ers

A Super Bowlra készülő futójátékos, az első teljes, San Franciscóban letudott szezonjának minden pillanatában domináns tudott maradni, számos statisztikai kategóriában vezetve az NFL-t. Ilyen a meccsenkénti összyardok (126.4), az összes szerzett TD-k (21), a futott yardok (1 459), az összehozott első kísérletek (114) és a 10 yardnál hosszabb futások (44) számának kategóriái. Nem mellesleg mindezt 16 mérkőzés alatt hozta, és mindössze a harmadik olyan játékos lett a liga történetében, aki két különböző franchise színeiben is hozott legalább egy , 2 000 összyardos szezont.

Év Védőjátékosa: Myles Garrett | DE | Cleveland Browns

Karrierje első ilyen díját teheti ki a vitrinbe, javarészt annak is köszönhetően, hogy az ő nevével fémjelzett védelem volt az alapszakasz legjobbja – a Browns enegedélyezte a riválisoknak a legkevesebb összyardot (267), és kényszerítette legjobb arányban ellenfeleit harmadik-és-lefele helyzetekbe (az esetek 32.9 százalékában azonnal mehetett vissza a padra a riválisok támadóegysége).

Garrett 14 sack-je sem rossz (7. a ligában), ám talán az árulja el leginkább kvalitásait, hogy az ellenfelek őt duplázták a harmadik legtöbbször a mögöttünk hagyott szezon során.

Év Támadó Újonca: C.J. Stroud | QB | Houston Texans

Kérdés nélkül, számos újonc-rekordot átadva a múltnak lett a liga legjobbja ezen a téren Stroud, aki nem mellesleg 2019 után vezette újra divízió-címig a Houston csapatát.

Stroud az újoncok örökrangsorában harmadik helyre került 4 108 passzolt yardjával, ugyanakkor a karrierjét nyitó 191, interception nélküli passzkísérlet a valaha volt legjobb.

Év Védő Újonca: Will Anderson Jr. | DE | Houston Texans

Egy másik Houston Texans-játékos is azonnali hatást tudott gyakorolni a texasiak játékára, elsősorban kiemelkedő pass rush (25.8%) és run-stop (36%) győzelmi rátájának köszönhetően. Ezek mellett a hagyományosnak nevezhető statisztikák terén sem tétlenkedett: 7 sack, 10 yardveszteséget eredményező szerelés és 22 QB-ütés került a neve mellé, függetlenül a 2 meccs kihagyását okozó bokasérülésétől.

Év Edzője: Kevin Stefanski | Cleveland Browns

Szép angolszász szóval turbulens idény végén zárt 11-6-os mérleggel és playoff-szerepléssel Stefanski és a Browns. A legtöbb gondot főként a rengeteg, sztárjátékost érintő sérülés okozta, többek között 5 különböző irányító is kezdett a szezon során, ám ezeket kiváló alkalmazkodóképességgel és döntéshozatallal orvosolni tudta a szakember és stábja.

Év Visszatérője: Joe Flacco | QB | Cleveland Browns

Az idény közepén szerződtetve tudott azonnal szenzációs hatással lenni a clevelandi csapat játékára – abban az öt hétben, amikor kezdő volt, a legtöbb passzolt yard az ő nevéhez fűződött. Nem elhanyagolható módon playoff-ba juttatta csapatát, s tette mindezt 39 évesen, bizonyítva, hogy talán korai volt leírni őt 2022 októberében.

Walter Payton Év Embere: Cameron Heyward | DT | Pittsburgh Steelers

A legnagyobb presztízsű elismerés egyike Cam Heyward-é lett - sorozatban harmadszor, összességében karfrierje során hatodik alkalommal jelölte őt a díjra csapata, s most végre trófeával a kezében és a díjhoz társuló pénzösszeggel a bankszámláján távozhatott. A védőfalember alázatos játékán túl rengeteget tesz a pittsburgh-i közösségét, alapítványa pedig gyermekeknek és tanároknak segít az előrejutásban, a jobb körülmények megteremtésében.

