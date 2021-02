Közvetítés-rekorderből szurkoló

Faragó Richard exkluzív interjút adott oldalunknak. Mesélt az NFL-ről, a 14 Super Bowl-ról, amiken személyesen jelen volt és tudósított, Tom Brady-ről, és nem utolsó sorban a nemrég megjelent új könyvéről...



XLII. SB Phoenix a Cardinals stadionjában (2008)

Rendhagyó módon szurkolóként nézhetted ezt a Super Bowl-t, és szoríthattál kansas-i kedvenceidért. Milyen élmény volt?

Őszintén szólva, nagyobb közdelemre számítottam! Nem gondoltam, hogy ilyen simán alakul ez a meccs, vagy ha mégis, akkor talán fordított előjellel, hiszen egyértelműen a Chiefs-et tartottam esélyesnek a mérkőzés előtt. Volt pár dolog, amit nem értettem, például Andy Reid időkéréseit az első félidő végén… Mindenesetre aztán akkora fölénybe került a Tampa Bay, hogy nagy bosszankodás nem lett belőle.

Mi döntött a meccsen? Mi történt a két csapattal? Hiszen az általános előrejelzések és vélekedések alapján a Chiefs-nek kellett volna nyernie… Előzetesen Te is a magabiztos győzelmükre tippeltél. Ha újra játszanák, lehetséges, hogy más eredmény születne?

A látottak alapján nehéz ezt elképzelni. Akkora különbség volt a két csapat között, hogy egy pillanatra se kérdőjeleződött meg, hogy a Buccaneers a jobb csapat. Nem tudom egyértelműen megmondani, mi okozta ezt a különbséget. A sérülések a Kansas-nél biztos befolyásolták a csapat teljesítményét, de csak ezzel nem lehet megmagyarázni a vereséget, mert nem volt olyan eleme a meccsnek, amiben felvette volna a Chiefs a versenyt az ellenfelével. Sem a támadósorban, sem a védelemben, sem a speciális egységben, vagy épp az edzői húzásokban nem sikerült a Tampa Bay fölé kerekedni. Itt egy teljes leblokkolás tanúi voltunk a Kansas City esetében. Nem azt az arcukat mutatták, amit megszokhattunk tőlük. A Buccaneers és Brady viszont hozta azt, amit tud, méghozzá lényegében hibátlanul. A szezon számukra igazán a Hálaadást követően indult, amikortól annyira összeálltak, hogy minden adottá vált a végső győzelemhez.



LI. SB - Houston (2017)

Meccs előtt azt nyilatkoztad, hogy ugyan a Kansas-nek drukkolsz, azért nem leszel szomorú akkor sem, ha Brady történelmi győzelmét kell végig nézned kedvenc csapatod ellen. Mennyire viselt meg végül a Chiefs veresége?

Tartom magam ahhoz, amit mondtam, mert fantasztikus dolog, hogy ennek a hihetetlen sportembernek a sikereit élőben láthatjuk. Döbbenetes eredményei vannak! Talán még fel se tudjuk fogni igazán, hogy milyen nagy dolog ez, hogy Brady-t és sikereit láthatjuk, csodálhatjuk. Egyszerűen felfoghatatlan, irreális és szürreális, hogy egymaga több Super Bowl-t nyert, mint akármelyik klub. Egyszemélyes dinasztia! Erre más sportágak legnagyobb csillagai, tehát sem Michael Jordan, sem mondjuk Wayne Gretzky nem volt képes. Ötven, száz év múlva is róla fognak beszélni, mint etalon! Tehát Brady személye így elviselhetővé teszi a csapatom veresége miatt érzett csalódottságomat.

Többször láthattad élőben is játszani, illetve találkoztál is vele. Milyen kisugárzása van Tom Bradynek? Milyen ember?

Olyan, amilyennek látjuk a televízión keresztül is. Minden áron győzni akar a pályán, de azon kívül egy nagyon szimpatikus és emberi figura. Nem érezteti, hogy ő mekkora sztár. Mindenkivel korrekt módon, közvetlenül beszélget, az újságírókkal is kedélyes kapcsolatot ápol, egyáltalán nem lekezelő a stílusa. Megnyerő személyiség.



(Photo by Jim Davis/The Boston Globe via Getty Images)

Eldőlt a Brady–Belichick dilemma? Sokszor felmerült a kérdés, hogy melyikük köszönheti a másiknak a sikereit…

Igen, úgy tűnik ez végleg tisztázódott. Egyértelműen kiderült, hogy Brady nem csak egy úgynevezett „system quarterback”, és nem csak a New England-nél tud eredményt elérni. Belichick úgy tűnik elszámolta magát azzal, hogy elengedte a valaha volt legjobb QB-t. Nem tudom, Robert Kraft (a New England Patriots tulajdonosa – a szerk.) milyen érzésekkel nézte végig ezt a döntőt, hiszen ő nagyon kötődött Brady-hez, de nem akart beleszólni Belichick dolgába. Most már látható, hogy rossz húzás volt, hiszen Brady egymagában is a siker záloga.

Kivel, hol nézted a döntőt?

Édesanyámmal kettesben néztük a mérkőzést. Abszolút átadhattam magam az élménynek, drukkolhattam csapatomnak. Édesanyám a munkámnak köszönhetően szintén lelkes követője lett a sportágnak. Nem csak passzív nézőként, hanem aktívan is részt vesz már ebben a világban. Ő intézi például az NFL-könyveink kiadását, menedzseli azok weboldalát, Facebook csoportját.

Vagy épp segít az ilyen interjúk leszervezésében is… (Ezúton is köszönet a sok segítségért! a szerk.) Ha jól tudom voltatok együtt Super Bowl mérkőzéseken is.

Igen, New Orleans-ban és San Fransisco-ban.



XLVII. SB - New Orleans (2013)

Te pedig összesen tizenhat nagydöntőt közvetítettél, abból tizennégyet a helyszínről. Ez hatalmas számnak tűnik! Van egyáltalán még olyan riporter rajtad kívül, aki hasonló számokkal büszkélkedhet?

Az amerikai csúcstartó ­‒Pat Summerall‒ tudomásom szerint tizenöt Super Bowl-t közvetített, de úgy tudom, az első négyet nem főkommentátorként (play by play commentator), csak színes kiegészítő anyagokkal járult hozzá a közvetítésekhez (color commentator). Elképesztő ajándék a sorstól, hogy számomra ilyen sok döntő közvetítésének lehetősége megadatott.



Legendás páros - Pat Summerall and Tom Brookshier - (Photo by Focus on Sport/Getty Images)

Ez a Super Bowl viszont sajnos már pont nem kerülhetett be az új NFL-könyvetekbe, hiszen az már a leglelkesebb szurkolók polcán van. Mikor született meg az ötlet, hogy újra íróasztalhoz ülsz, és írni kezdesz?

A 100. szezon előtt döntöttük el Galuskával (Gallai László társszerző – a szerk.), hogy megírjuk. Előtte én sokszor nemet mondtam neki, de ebben az esetben én kerestem meg őt, és megkérdeztem, hogy benne van-e, hogy most vágjunk bele a nagy munkába, és azonnal igent mondott. Az érdemi munkát a tavalyi Super Bowl után kezdtük el, és egészen november végéig tartott az alkotói folyamat. Az első példányokat a nyomdából december elsején kaptuk kézhez, tehát ez a hivatalos elkészülés napja. Könyvesboltokba nem kerül, csak egy honlapon keresztül lehet megrendelni (nflkonyv.hu), így viszont személyes üzeneteket is tudunk elhelyezni a kötetekben a megrendelők számára. Édesanyám a kiadója, akinek szervező munkája nélkül nem jöhetett volna létre az alkotás. Sajnos, a járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy egy hivatalos könyvbemutatót szervezhessünk, és a sportág szerelmeseivel, az olvasóinkkal találkozhassunk személyesen az ünneppi alkalomból. De talán, ami késik nem múlik, és ezt még bepótolhatjuk majd egy kis késéssel.



Az alkotótárs: Gallai László

Mennyiben különbözik az „NFL ‒ az első évszázad” a korábbi két könyvetektől?

Ez egy teljesen új könyv! Száz szezon története van benne, eredményekkel, statisztikákkal fűszerezve. A korábbi ötven klasszis legenda helyett ebben már száz személy részletes leírása szerepel. Az eddigi visszajelzések szerint a 180 oldal többlet miatt egyértelműen megérte az új könyvet is megrendelni, mert rengetek újdonság van benne a korábbiakhoz képest.

Mit üzensz az Elmebeteg Hadosztálynak? Jól ismered őket, akik az egyik legnépszerűbb amerikai futball tematikájú szurkolói csoport hazánkban, és korábban itt foglalkoztunk velük részletesen.

Nagyon remélem, hogy hamarosan lesz alkalmunk találkozni újra, hiszen minden évben egyszer igyekszem ott lenni valamelyik összejövetelükön, amitől most a pandémia idején sajnos el kellett tekintenünk. Nagyon kedves társaság, akik imádják a sportágat! Bízzunk benne, hogy minél hamarabb normalizálódik a helyzet, és újra együtt lehetünk!

Bakonyi Péter

További fotók:

XLI. Superbowl - Első helyszíni SB előtt, Miamiban (2007)



LIII. – Atlanta (2019)

LIV. SB – Miami - Gallai Lászlóval (2020)