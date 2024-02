Anthony Weavert, az észak-amerikai profi amerikaifutball-bajnokságban szereplő Baltimore Ravens korábbi védőfaledzőjét és segéd-főedzőjét kérte fel a Miami Dolphins, hogy lássa el a csapat védőkoordinátori feladatait. A 43 esztendős szakember 2002-ben második körös defensive end volt, a Hollók választották ki. 103 mérkőzésen lépett pályára karrierje során, előbb a Baltimore, majd a Houston Texans színeiben. Utóbbi csapatnál 2020-ban védőkoordinátorként is megfordult, majd egy év után távozott és aláírt a Ravenshöz, ahol védőfal-edzőként dolgozott és kimagasló munkát végzett. Több együttes is hívta főedzőnek, de sem a Commanders, sem a Falcons és sem a Seahawks nem mellette tette le voksát, a Baltimore pedig nem őt, hanem Zach Orrt nevezte ki a védőkoordinátori feladatok ellátására, így érthető volt a váltás.

We have named Anthony Weaver as our Defensive Coordinator.



Welcome to Miami, Coach Weaver! pic.twitter.com/1hhwDgETwI